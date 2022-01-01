Bendrovių katalogas
Snowflake
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Snowflake Atlyginimai

Snowflake atlyginimas svyruoja nuo $37,476 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $979,200 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Snowflake. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Pardavimai
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Pardavimų plėtros atstovas

Kliento vadybininkas

Sprendimų architektas
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Duomenų architektas

Debesies saugumo architektas

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Produkto vadovas
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M3 $616K
M4 $769K
Pardavimų inžinierius
IC3 $303K
IC4 $297K
Techninių programų vadovas
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Duomenų mokslininkas
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produkto dizaineris
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX dizaineris

Finansų analitikas
Median $118K
Žmogiškieji ištekliai
Median $185K
Personalo specialistas
Median $170K

Talentų ieškotojas

Buhalteris
Median $226K

Techninis buhalteris

Verslo analitikas
Median $155K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $256K
Teisės
Median $210K
Projektų vadovas
Median $300K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $105K
Programų vadovas
Median $240K
Verslo operacijos
$370K
Verslo operacijų vadovas
$784K
Verslo plėtra
$289K
Klientų aptarnavimas
$37.5K
Duomenų analitikas
$210K
Duomenų mokslo vadovas
$979K
Grafikos dizaineris
$623K
Rinkodara
$174K
Rinkodaros operacijos
$121K
Personalo operacijos
$194K
Pajamų operacijos
$480K
Techninių kliento santykių vadovas
$134K
Techninis rašytojas
$303K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snowflake kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snowflake kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snowflake kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Snowflake gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $979,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Snowflake yra $290,692.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Snowflake

Susijusios bendrovės

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai