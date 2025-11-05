Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Snap įmonėje svyruoja nuo $208K per year L3 lygiui iki $927K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $410K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
METAI 1
Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
METAI 1
33%
METAI 2
13%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)
13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
Mobilių programėlių inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius
Mokslinių tyrimų specialistas