Snap Pardavimai Atlyginimai United Kingdom vietovėje

Vidutinė Pardavimai kompensacijos in United Kingdom paketo suma Snap įmonėje yra £110K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£76.6K
Lygis
L4
Bazinis
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Priedas
£0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
8 Metai
Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

METAI 1

33%

METAI 2

13%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)

  • 13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Snap in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £201,890. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Snap Pardavimai pozicijai in United Kingdom yra £76,617.

