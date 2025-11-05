Personalo specialistas kompensacija in New York City Area Snap įmonėje sudaro $158K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $140K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$158K
$158K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
METAI 1
Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
METAI 1
33%
METAI 2
13%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)
13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą