Bendrovių katalogas
Snap
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

  • San Francisco Bay Area

Snap Produkto vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Produkto vadovas kompensacija in San Francisco Bay Area Snap įmonėje svyruoja nuo $439K per year L4 lygiui iki $638K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $487K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

METAI 1

33%

METAI 2

13%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)

  • 13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Snap in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $822,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Snap Produkto vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $550,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Snap

Susijusios bendrovės

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai