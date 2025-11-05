Bendrovių katalogas
Snap Duomenų analitikas Atlyginimai Greater Los Angeles Area vietovėje

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Greater Los Angeles Area Snap įmonėje svyruoja nuo $130K iki $190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $171K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$130K$150K$171K$190K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

METAI 1

33%

METAI 2

13%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)

  • 13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Snap in Greater Los Angeles Area siekia metinę bendrą kompensaciją $189,980. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Snap Duomenų analitikas pozicijai in Greater Los Angeles Area yra $130,410.

