Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Greater Los Angeles Area Snap įmonėje svyruoja nuo $130K iki $190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Snap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
100%
METAI 1
Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
METAI 1
33%
METAI 2
13%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)
13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff