Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Minneapolis-St. Paul Area SmartThings įmonėje svyruoja nuo $109K per year Software Engineer lygiui iki $192K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Minneapolis-St. Paul Area paketo suma yra $151K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SmartThings bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
