Bendrovių katalogas
SmartThings
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Minneapolis-St. Paul Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Minneapolis-St. Paul Area SmartThings įmonėje svyruoja nuo $109K per year Software Engineer lygiui iki $192K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Minneapolis-St. Paul Area paketo suma yra $151K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SmartThings bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai SmartThings?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area siekia metinę bendrą kompensaciją $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SmartThings Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Minneapolis-St. Paul Area yra $150,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SmartThings

Susijusios bendrovės

  • Magic Leap
  • Collective Health
  • Turo
  • Evernote
  • Pocket Gems
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai