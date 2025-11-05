Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater London Area Smartsheet įmonėje svyruoja nuo £63K per year SE I lygiui iki £77.4K per year SE II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater London Area paketo suma yra £63.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Smartsheet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Smartsheet kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
33%
METAI 1
33%
METAI 2
34%
METAI 3
Smartsheet kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)
34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.50% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą