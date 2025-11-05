Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Smarsh įmonėje yra ₹2.58M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Smarsh bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Smarsh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹2.58M
Lygis
L3
Bazinis
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹103K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Smarsh?
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Smarsh in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,975,866. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Smarsh Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹2,477,585.

