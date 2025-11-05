Bendrovių katalogas
Slalom Build Sprendimų architektas Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma Slalom Build įmonėje yra CA$143K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Slalom Build bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$143K
Lygis
L5
Bazinis
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$2K
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
7 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Slalom Build in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$176,921. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Slalom Build Sprendimų architektas pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$166,381.

