Slalom Build Sprendimų architektas Atlyginimai Greater Chicago Area vietovėje

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in Greater Chicago Area paketo suma Slalom Build įmonėje yra $147K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Slalom Build bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Iš viso per metus
$147K
Lygis
L4
Bazinis
$134K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$13K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Slalom Build in Greater Chicago Area siekia metinę bendrą kompensaciją $189,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Slalom Build Sprendimų architektas pozicijai in Greater Chicago Area yra $160,000.

