Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area Slalom Build įmonėje svyruoja nuo CA$98.9K per year Engineer lygiui iki CA$129K per year Senior Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$108K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Slalom Build bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
