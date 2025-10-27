Bendrovių katalogas
SIX Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Switzerland paketo suma SIX įmonėje yra CHF 117K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SIX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 117K
Lygis
Software Engineer
Bazinis
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 4.5K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai SIX?
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SIX in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 146,006. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SIX Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Switzerland yra CHF 118,656.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SIX

