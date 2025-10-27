Bendrovių katalogas
SIX
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Kibernetinio saugumo analitikas

  • Visi Kibernetinio saugumo analitikas atlyginimai

SIX Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas kompensacijos paketo suma SIX įmonėje yra CHF 85.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SIX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 85.2K
Lygis
hidden
Bazinis
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 4.3K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Kibernetinio saugumo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai SIX siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 136,143. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SIX Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra CHF 85,193.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SIX

Susijusios bendrovės

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai