Bendrovių katalogas
SIX
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

SIX Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Switzerland paketo suma SIX įmonėje yra CHF 116K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SIX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 116K
Lygis
5
Bazinis
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 8.9K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai SIX in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 124,699. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SIX Produkto vadovas pozicijai in Switzerland yra CHF 119,935.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SIX

Susijusios bendrovės

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai