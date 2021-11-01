Directory delle Aziende
Sigmoid
Sigmoid Stipendi

L'intervallo di stipendi di Sigmoid va da $22,403 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $70,369 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sigmoid. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $22.4K

Duomenų inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $38.9K
Duomenų analitikas
$23K

Duomenų mokslo vadovas
$65.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$70.4K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Sigmoid è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $70,369. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Sigmoid è di $38,939.

