Sigma Software
Sigma Software Stipendi

L'intervallo di stipendi di Sigma Software va da $8,358 in compensazione totale all'anno per un Atrankos specialistas all'estremità inferiore a $89,550 per un Statybų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sigma Software. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $79.9K

Backend programinės įrangos inžinierius

Statybų inžinierius
$89.6K
Produkto vadovas
$72.4K

Atrankos specialistas
$8.4K
Sprendimų architektas
$62.4K
FAQ

El rol més ben pagat informat a Sigma Software és Statybų inžinierius at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $89,550. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Sigma Software és de $72,360.

