SiFive
SiFive Stipendi

L'intervallo di stipendi di SiFive va da $61,777 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $198,990 per un Elektros inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di SiFive. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Aparatinės įrangos inžinierius
Median $79K
Programų inžinierius
Median $61.8K
Elektros inžinierius
$199K

Techninis rašytojas
$92.5K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In SiFive, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

