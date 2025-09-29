Bendrovių katalogas
Sibedge
Sibedge Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Russia Sibedge įmonėje svyruoja nuo RUB 1.88M iki RUB 2.69M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sibedge bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RUB 2.16M - RUB 2.53M
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RUB 1.88MRUB 2.16MRUB 2.53MRUB 2.69M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

RUB 13.28M

Kokie yra karjeros lygiai Sibedge?

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Sibedge in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 2,689,474. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sibedge Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Russia yra RUB 1,884,931.

