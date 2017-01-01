Bendrovių katalogas
Shopx
    • Apie

    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Svetainė
    2015
    Įkūrimo metai
    420
    Darbuotojų skaičius
    $50M-$100M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

