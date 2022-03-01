Bendrovių katalogas
Shopmonkey
Shopmonkey Atlyginimai

Shopmonkey atlyginimas svyruoja nuo $120,600 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $299,088 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shopmonkey. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Verslo operacijos
$176K
Produkto dizaineris
$121K
Pardavimai
$141K

Programinės įrangos inžinierius
$145K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$299K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje


DUK

Didžiausią atlyginimą Shopmonkey gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $299,088. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shopmonkey yra $145,270.

