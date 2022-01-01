Šopis Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Shopee atlyginimas svyruoja nuo $13,594 bendros metinės kompensacijos Verslo plėtra žemiausiame taške iki $231,746 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Šopis. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Dirbtinio intelekto inžinierius

Produkto vadovas
Median $74.9K
Duomenų analitikas
Median $57K

Verslo analitikas
Median $75.8K
Verslo plėtra
Median $13.6K
Duomenų mokslininkas
Median $91.2K
Produkto dizaineris
Median $49.1K
Techninių programų vadovas
Median $74.8K

Techninių projektų vadovas

Žmogiškieji ištekliai
Median $54.8K
Finansų analitikas
Median $60K
Rinkodara
Median $44.5K
Projektų vadovas
Median $38.7K
Personalo specialistas
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Buhalteris
$49.8K
Verslo operacijos
$46.9K
Verslo operacijų vadovas
$44.7K
Geologijos inžinierius
$174K
Grafikos dizaineris
$71.2K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$44.2K
Teisiniai reikalai
$98K
Pardavimai
$41.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$225K
UX tyrinėtojas
$102K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Shopee kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Shopee gauna Programinės įrangos inžinierius at the Senior Expert Software Engineer level su metine bendra kompensacija $231,746. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shopee yra $70,340.

