Bendrovių katalogas
ShopBack
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

ShopBack Atlyginimai

ShopBack atlyginimas svyruoja nuo $15,900 bendros metinės kompensacijos UX tyrinėtojas žemiausiame taške iki $388,746 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ShopBack. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $54.4K
Produkto vadovas
Median $120K
Verslo analitikas
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Verslo plėtra
$50.7K
Rinkodara
$49K
Produkto dizaineris
$74.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$389K
UX tyrinėtojas
$15.9K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

5%

METAI 1

25%

METAI 2

70%

METAI 3

ShopBack kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 5% teisės įgyjamos 1st-METAI (5.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 70% teisės įgyjamos 3rd-METAI (70.00% kas metus)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą ShopBack gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $388,746. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ShopBack yra $52,503.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ShopBack

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • PayPal
  • Intuit
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai