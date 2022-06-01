Bendrovių katalogas
SHL
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

SHL Atlyginimai

SHL atlyginimas svyruoja nuo $17,555 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $248,750 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų SHL. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $17.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $60.7K
Rinkodara
$249K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkto vadovas
$47.7K
Pardavimai
$42.3K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą SHL gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $248,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SHL yra $47,739.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SHL

Susijusios bendrovės

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Infobip
  • Volt
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai