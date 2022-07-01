Bendrovių katalogas
Shipwell Atlyginimai

Shipwell atlyginimas svyruoja nuo $96,900 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $201,000 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shipwell. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $115K

Backend programinės įrangos inžinierius

Klientų sėkmė
$102K
Duomenų mokslo vadovas
$201K

Produkto dizaineris
$96.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$161K
DUK

Didžiausią atlyginimą Shipwell gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shipwell yra $115,000.

