Shipt Atlyginimai

Shipt atlyginimas svyruoja nuo $41,078 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $362,875 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shipt. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produkto vadovas
Median $147K

Produkto dizaineris
Median $110K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $195K
Buhalteris
$128K
Verslo analitikas
$76.9K
Klientų aptarnavimas
$41.1K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $88.2K
Produkto dizaino vadovas
$201K
Programų vadovas
$167K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $170K
Sprendimų architektas
$99.1K
Techninių programų vadovas
$121K
UX tyrinėtojas
$162K
DUK

Didžiausią atlyginimą Shipt gauna Duomenų mokslininkas at the L5 level su metine bendra kompensacija $362,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shipt yra $152,898.

