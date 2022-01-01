Shipsy Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Shipsy atlyginimas svyruoja nuo $16,858 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $24,178 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shipsy. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $24.2K
Klientų aptarnavimas
$16.9K
Produkto vadovas
$22.2K

DUK

Didžiausią atlyginimą Shipsy gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $24,178. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shipsy yra $22,163.

