Shippo
Shippo Atlyginimai

Shippo atlyginimas svyruoja nuo $94,525 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $326,360 Verslo operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shippo. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $180K

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $220K
Verslo operacijos
$326K

Verslo operacijų vadovas
$198K
Teisiniai reikalai
$171K
Produkto dizaineris
$196K
Produkto vadovas
$196K
Personalo specialistas
$94.5K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Shippo kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Shippo gauna Verslo operacijos at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $326,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shippo yra $196,015.

Kiti ištekliai