Bendrovių katalogas
Shipamax
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Shipamax, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Svetainė
    2016
    Įkūrimo metai
    20
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Shipamax

    Susijusios bendrovės

    • Spotify
    • Flipkart
    • Databricks
    • Intuit
    • Microsoft
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai