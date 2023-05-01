Bendrovių katalogas
ShiftKey
ShiftKey Atlyginimai

ShiftKey atlyginimas svyruoja nuo $73,975 bendros metinės kompensacijos Cybersecurity Analyst žemiausiame taške iki $176,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ShiftKey. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $115K
Produkto dizaineris
Median $165K

UX dizaineris

Produkto vadovas
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
DUK

Didžiausią atlyginimą ShiftKey gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $176,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ShiftKey yra $140,000.

Kiti ištekliai