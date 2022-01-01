Shield AI Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Shield AI atlyginimas svyruoja nuo $100,000 bendros metinės kompensacijos Techninės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $391,950 Verslo operacijų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Shield AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Techninės įrangos inžinierius
Median $100K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $289K

Aviacijos ir kosmoso inžinierius
$166K
Verslo operacijų vadovas
$392K
Verslo plėtra
$130K
Duomenų mokslininkas
$382K
Mechanikos inžinierius
$105K
Produkto vadovas
$182K
Personalo specialistas
$161K
Techninių programų vadovas
$182K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Shield AI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Shield AI gauna Verslo operacijų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $391,950. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shield AI yra $165,408.

