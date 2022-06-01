Bendrovių katalogas
SHI International
Svarbiausi įžvalgos
    • Apie

    SHI International Corp., formerly known as Software House International, is a privately owned provider of technology products and services, headquartered in Somerset, New Jersey.

    http://www.shi.com
    Svetainė
    1989
    Įkūrimo metai
    5,000
    Darbuotojų skaičius
    $10B+
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Kiti ištekliai