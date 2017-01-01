Bendrovių katalogas
Shettyinfra Services
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Shettyinfra Services, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Shetty Infra is a certified Technical Utility Management firm focused on delivering innovative management solutions and service enhancements to help organizations improve efficiency and reduce costs.

    shettyinfra.com
    Svetainė
    60
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Shettyinfra Services

    Susijusios bendrovės

    • Dropbox
    • Microsoft
    • Coinbase
    • Airbnb
    • Roblox
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai