Shermco industries Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in United States Shermco industries įmonėje svyruoja nuo $94.3K iki $135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Shermco industries bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$108K - $127K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$94.3K$108K$127K$135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Shermco industries?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Shermco industries in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $134,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shermco industries Elektros inžinierius pozicijai in United States yra $94,300.

