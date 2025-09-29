Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States SES Satellites įmonėje sudaro $111K per year 9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $127K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SES Satellites bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***