SES Satellites
Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Netherlands SES Satellites įmonėje svyruoja nuo €90.5K iki €126K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SES Satellites bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€97K - €114K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€90.5K€97K€114K€126K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

€142K

Kokie yra karjeros lygiai SES Satellites?

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at SES Satellites in Netherlands sits at a yearly total compensation of €126,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SES Satellites for the Produkto vadovas role in Netherlands is €90,525.

