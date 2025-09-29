Bendrovių katalogas
Servus Credit Union
Servus Credit Union Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Servus Credit Union įmonėje yra CA$152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Servus Credit Union bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Iš viso per metus
CA$152K
Lygis
L3
Bazinis
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$20.3K
Metai įmonėje
10 Metai
Patirties metai
13 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Servus Credit Union?

CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Servus Credit Union in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$207,329. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Servus Credit Union Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$152,349.

