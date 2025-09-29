Bendrovių katalogas
Servus Credit Union Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in Canada Servus Credit Union įmonėje svyruoja nuo CA$154K iki CA$214K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Servus Credit Union bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$165K - CA$194K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Servus Credit Union in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$214,032. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Servus Credit Union Duomenų mokslo vadovas pozicijai in Canada yra CA$153,664.

