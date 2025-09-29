Bendrovių katalogas
ServiceTitan
ServiceTitan Pardavimai Atlyginimai

Pardavimai kompensacija in United States ServiceTitan įmonėje sudaro $215K per year Sales lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $200K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceTitan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Sales
$208K
$177K
$1K
$30K
Senior Sales I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales III
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

ServiceTitan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai ServiceTitan in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $362,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceTitan Pardavimai pozicijai in United States yra $85,000.

Kiti ištekliai