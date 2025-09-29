Bendrovių katalogas
ServiceTitan
Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in United States paketo suma ServiceTitan įmonėje yra $140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceTitan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Iš viso per metus
$140K
Lygis
L4
Bazinis
$100K
Stock (/yr)
$20K
Priedas
$20K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ServiceTitan?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

ServiceTitan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai ServiceTitan in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $221,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceTitan Personalo specialistas pozicijai in United States yra $140,000.

