Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija ServiceTitan įmonėje svyruoja nuo $119K iki $170K per year.

Vidutinis bendras atlyginimas

$136K - $160K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$119K$136K$160K$170K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

ServiceTitan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai ServiceTitan siekia metinę bendrą kompensaciją $169,650. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceTitan jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai yra $118,900.

