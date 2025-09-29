Bendrovių katalogas
Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in United States ServiceTitan įmonėje svyruoja nuo $118K iki $161K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceTitan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$127K - $151K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$118K$127K$151K$161K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

ServiceTitan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



