Duomenų mokslininkas kompensacija in United States ServiceNow įmonėje svyruoja nuo $118K per year IC1 lygiui iki $296K per year IC4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $252K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceNow bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ServiceNow kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ServiceNow kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ServiceNow kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)