  • Atlyginimai
  • Verslo operacijų vadovas

  • Visi Verslo operacijų vadovas atlyginimai

ServiceNow Verslo operacijų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Verslo operacijų vadovas kompensacijos paketo suma ServiceNow įmonėje yra $439K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceNow bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Iš viso per metus
$439K
Lygis
IC5
Bazinis
$220K
Stock (/yr)
$175K
Priedas
$44K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
18 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ServiceNow?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai ServiceNow siekia metinę bendrą kompensaciją $517,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceNow Verslo operacijų vadovas pozicijai yra $386,500.

Kiti ištekliai