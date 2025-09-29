Bendrovių katalogas
Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States ServiceChannel įmonėje svyruoja nuo $162K iki $220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceChannel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$173K - $209K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$162K$173K$209K$220K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai ServiceChannel?

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai ServiceChannel in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $220,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceChannel Produkto vadovas pozicijai in United States yra $161,500.

