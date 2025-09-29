Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in Ireland Service Management Group įmonėje svyruoja nuo €52.3K iki €74.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Service Management Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
