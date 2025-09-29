Bendrovių katalogas
Service Management Group
Service Management Group UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in Ireland Service Management Group įmonėje svyruoja nuo €52.3K iki €74.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Service Management Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€60K - €70.2K
Ireland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€52.3K€60K€70.2K€74.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Service Management Group in Ireland siekia metinę bendrą kompensaciją €74,637. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Service Management Group UX tyrinėtojas pozicijai in Ireland yra €52,309.

