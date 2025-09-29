Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Switzerland Service Management Group įmonėje svyruoja nuo CHF 140K iki CHF 204K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Service Management Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
