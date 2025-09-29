Bendrovių katalogas
Service Management Group Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United Arab Emirates Service Management Group įmonėje svyruoja nuo AED 54.9K iki AED 76.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Service Management Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

AED 588K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai Service Management Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Service Management Group in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 76,692. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Service Management Group Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United Arab Emirates yra AED 54,875.

