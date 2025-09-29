Bendrovių katalogas
Servian
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

Servian Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in Australia paketo suma Servian įmonėje yra A$156K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Servian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Iš viso per metus
A$156K
Lygis
L3
Bazinis
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Priedas
A$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
11 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Servian?

A$249K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Sprendimų architektas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Sprendimų architektas at Servian in Australia sits at a yearly total compensation of A$220,929. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servian for the Sprendimų architektas role in Australia is A$155,700.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Servian

Susijusios bendrovės

  • SwissBorg
  • Culture Amp
  • Brillio
  • RBA
  • Optym
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai