Seran Bioscience Medžiagotyros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Medžiagotyros inžinierius bendra kompensacija in United States Seran Bioscience įmonėje svyruoja nuo $113K iki $164K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Seran Bioscience bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$128K - $149K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$113K$128K$149K$164K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Medžiagotyros inžinierius pozicijai Seran Bioscience in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $163,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Seran Bioscience Medžiagotyros inžinierius pozicijai in United States yra $112,750.

